В МИД РФ опровергли данные о проведении «вечеринки в стиле Гэтсби»

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали информацию о проведении корпоратива в стиле «Великого Гэтсби» стоимостью почти 3,9 млн рублей. Об этом сообщается в Facebook ведомства.

Дипломаты назвали эти данные фейком, а также «эпическим фейлом».

«Устраивает (вечеринку) мероприятие ФГУП «Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипкорпуса при МИД России» (ГлавУпДК)», — уточнили в МИД.

В ведомстве посоветовали «набирать людей с образованием», чтобы отличать «госслужбу от коммерческой деятельности».

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