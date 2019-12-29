Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии согласования текстов соглашений с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что российская и украинская стороны не смогли согласовать тексты соглашений в рамках исполнения договоренностей по транзиту газа. Об этом он написал в своем Facebook.

По его словам, последние несколько дней Москва и Киев проводили совместные работы над согласованием текстов договоров на выполнение подписанного в Минске протокола.

«Понятно, что борьба идет за каждую запятую. Есть определенный прогресс, но согласованных текстов соглашений, по состоянию на данный момент, нет», — сообщил Коболев.

Он уточнил, что речь идет о трех документах, одним из которых является соглашение между новым оператором газотранспортной системы Украины ОГТСУ и «Газпромом» о техническом регламенте и правилах взаимодействия между операторами. Также идет работа над согласованием договора об организации транзита между «Нафтогазом» и «Газпромом» и мировым соглашением между компаниями.

26 декабря Россия и Украина начали переговоры по газу в Вене в рамках достигнутых 20 декабря договоренностей.

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