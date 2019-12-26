Захарова заявила о зеркальном ответе России на санкции США по «Северному потоку — 2»

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия, следуя принципу взаимности, примет соответствующие меры в ответ на санкции США против строительства трубопровода «Северный поток — 2», передает ТАСС.

Захарова не уточнила, как конкретно будут выглядеть ответные меры.

Она отметила, что введение ограничительных мер Вашингтоном против газопровода противоречит нормам международного права и свободной конкуренции.

Ранее Сенат Конгресс Соединенных Штатов одобрил законопроект об оборонном бюджете на 2020 год, который обязывает ввести санкции в отношении российских проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Подписанный 20 декабря американским лидером Дональдом Трампом закон вступил в силу. На этом фоне 21 декабря базирующаяся в Швейцарии компания Allseas, которая занимается укладкой труб «Северного потока — 2» приостановила работы.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В МИД России назвали возможный ответ на санкции США по «Северному потоку — 2»

— Вопреки всему: «Северныйhttps://www.gazeta.ru/business/2019/12/26/12884726.shtml

— Санкции заработали: США остановили «Северный поток – 2»