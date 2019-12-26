10,5 тысяч рублей россияне готовы потратить на Новый год

Жители России готовы потратить в среднем 10,5 тысяч рублей на празднование Нового года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Предполагаемые расходы россиян на празднование Нового года снизились более чем на 3 тысяч рублей по сравнению с прошлогодним показателем в 13755 рублей.

Главной статьей новогодних расходов являются подарки, на них в среднем планируют потратить 4,2 тысячи рублей.

Также жители России выделяют из праздничного бюджета 3,9 тысяч рублей на новогодний стол и 2,4 тысячи рублей на посещение детской елки, театра и ресторана.

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