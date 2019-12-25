Рубль вырос к доллару и евро

После открытия торгов в среду, 25 декабря, курс рубля увеличивается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Так, курс доллара на 10.03 мск уменьшался на 17 копеек, установившись на отметке 61,8 рубля.

В свою очередь курс евро снижался на 12 копеек. Он достиг 68,5 рубля.

При этом курс доллара в начале торгов падал на 7 копеек, а евро увеличивался на 2 копейки.

Посмотреть курс российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».

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