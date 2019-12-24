Киев оценил доход от транзита газа из России за пять лет

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что Киев рассчитывает за 5 лет получить от транзита газа из России доход в размере $15 млрд.

Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года и после этого официально не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону. 20 декабря Россия и Украина подписали контракт с «Газпромом» на поставки газа с 1 января 2020 года.

По словам Оржеля, ориентировочный доход, с которым Украина вышла из этой встречи — более $3 млрд арбитража плюс около $3 млрд за транзит в год в течение 5 лет.

«Итак, в пятилетней перспективе мы получим около 18 миллиарда долларов, из них 3 — живыми деньгами — уже до нового года», — написал Оржель в колонке для СМИ.

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