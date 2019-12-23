«Нафтогаз» настаивает на переносе «точек передачи газа» на границу РФ и Украины

Украинский «Нафтогаз» будет требовать переноса «точек передачи газа» на границу России и Украины Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, передает ТАСС.

На данный момент европейские компании пока не согласились осуществить этот перенос, но Украина ожидает, что они передумают. По словам Витренко, компании, получавшие газ от «Газпрома» в Словакии, Австрии, Франции, Германии, Италии смогут делать это выгоднее на границе Украины и России.

«Они смогут потом этот газ продавать... по цене ниже, чем, соответственно, цена европейская, плюс стоимость транспортировки из Европы на Украину», — пояснил Витренко.

Украина перестала закупать газ у России в ноябре 2015 года и после этого официально не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе.

20 декабря Россия и Украина подписали контракт с «Газпромом» на поставки газа с 1 января 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В «Нафтогазе» рассказали о выгоде от протокола Украины и РФ по газу

— О компромиссе в газовом решении с «Газпромом» рассказали в «Нафтогазе»

— Глава Минэнерго Украины заявил, что в транзитном контракте с РФ есть опция продления