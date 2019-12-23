Медведев продлил эксперимент tax free на год и распространил его еще на три региона

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о продлении эксперимента tax free до 31 декабря 2020 года, а также о распространении его еще на три региона. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом, к 13 регионам, где действует эксперимент, добавятся еще три: Ленинградская область, Приморский и Хабаровский края.

Медведев также отметил, что снимается привязка магазинов к конкретным адресам, которые оговаривались в предыдущей версии постановления.

Тax free — система возврата суммы налога на добавленную стоимость (НДС). НДС возвращается на покупки, сделанные иностранными гражданами, при выезде из страны, в которой они были приобретены.

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