В РПЦ рассказали, допустимо ли православному человеку брать кредиты

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион рассказал, что верующим допустимо оформлять кредиты и банковские вклады, но стоит отказаться от рискованных банковских операций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Когда митрополита спросили, допустимо ли православному человеку брать кредиты и получать процент от банковского вклада, он напомнил о завете Иисуса Христа.

«Нельзя служить Богу и маммоне», — сказал он, обратив внимание также на высказывания святых отцов против ростовщичества.

Он отметил, что кредит можно брать только когда есть понимание, как его выплачивать.

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