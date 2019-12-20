Суд в Екатеринбурге освободил женщину от выплат по займу под 732% годовых

Суд в Екатеринбурге освободил местную жительницу от выплат по займу под 732% годовых в микрофинансовой организации. Об этом сообщает Свердловский облсуд.

Известно, что в сентябре 2015 года подсудимая оформила в организации «Деньги в дом» заем «До зарплаты» — 15 тысяч рублей на 16 дней под 732% годовых. Она должна была вернуть единым платежом 19,8 тысяч рублей, но вовремя не смогла осуществить платеж.

Организация продала ее долг частному лицу, которое через суд пыталось взыскать с женщины сумму основного долга, а также проценты в размере 356,5 тысячи рублей и штрафную неустойку. Суд не удовлетворил иск, после чего истец обратился в Свердловский областной суд.

Суд постановил, что начисление чрезмерных процентов за пользование займом за пределами установленного срока не соответствует нормам материального права.

Когда женщина выплатила по займу 38,7 тысячи рублей, суд посчитал, что она полностью погасила взятые на себя обязательства.