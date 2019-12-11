В Калужской области полиция обнаружила подпольный цех с алкоголем. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что деятельность цеха была пресечена сотрудниками МВД Московской и Калужской области. Они изъяли 90 тысяч бутылок алкогольной и спиртосодержащей продукции с поддельными знаками различных производителей, а также больше 21 тысячи пустых стеклянных бутылок и восемь рулонов поддельных федеральных специальных марок.

Производство алкоголя велось в ангаре Боровского района Калужской области. Там нелегально работали и проживали 11 граждан из Центральной Азии и Закавказья. Продукция хранилась на складах Москвы и Подмосковья, а поддельный алкоголь продавался по всей России.

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