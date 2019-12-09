Глава Якутии рассказал о привлечении инвестиций из Японии и Китая

Якутия выращивает овощи при температуре минус 50 градусов в специальных теплицах, проект реализуется с привлечением японских партнеров, рассказал глава республики Айсен Николаев на пресс-конференции в понедельник.

Он напомнил, что на территории региона сейчас работает две Территории опережающего развития – «Южная Якутия» и «Кангалассы», который будет переименован в ТОР «Якутия»: «Там уже присутствуют иностранные инвесторы, которые успешно работают в самых различных отраслях, например – в сельском хозяйстве».

«Еще в 2016 году в окрестностях Якутска с помощью наших японских коллег была запущена экспериментальная круглогодичная теплица она показала хорошие результаты и с конца прошлого года мы начали масштабировать этот проект. На площади свыше 1,5 гектар растут овощи даже и при температуре -50. В следующем году площадь достигнет трех с лишним гектар, и это на 30% обеспечит потребность Якутска в томатах, овощах, зелени», — рассказал Николаев.

Он добавил, что в плане привлечения иностранных капиталов Якутия работает также с другими азиатскими странами, в частности – с Китаем, также регион представляет интерес для ряда европейских стран. Также в республике действует совместное с прибалтийскими странами производство котлов длительного горения.

«Совместно с Японией была запущена ветряная электростанция мощностью 900 кВт. Ветряки показывают хорошие результаты при низких температурах и ветрах со скоростью свыше 50 метров в секунду. Сейчас к нам доставлено японское дизельное оборудование. Рассчитываем, что до конца 2020 года дизельная электростанция будет запущена. Это позволит нам экономить до 300 тонн дизельного топлива в год», — отметил Николаев.