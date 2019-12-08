Украинский экономист оценил договоренность Украины и МВФ о помощи на $5,5 млрд

Украинский политолог и экономист Александр Дудчак высказался насчет нового кредита от Международного валютного фонда (МВФ) для Киева на сумму около $5,5 млрд на три года. Об этом сообщает RT.

По мнению Дудчака действия МВФ — это то, что «поддерживает коматозное состояние, но не спасает экономику» страны.

Он подчеркнул, что примеры многих стран говорят об этом.

Экономист также считает, что кредиты МВФ могут стать одной из причин усугубления проблемы развития экономики Украины.

Он обращает внимание на то, что если МВФ не будет поддерживать украинскую сторону, то кредиты могут возрасти в цене, заимствования могут стать «слишком дорогостоящими, а рейтинги изменятся». А такие изменения, по словам Дудчака, станут сигналом для международных инвесторов.

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