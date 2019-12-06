Песков оценил идею создания общей системы оплаты труда учителей

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков прокомментировал инициативу Совета Федерации создать общую для всей страны систему оплаты труда учителей. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он заявил, что в администрации президента РФ не поднимался вопрос о приведении зарплат российских учителей к единому знаменателю.

Песков также добавил, что Кремль находит некоторые риски в таком решении.

«Я не располагаю деталями. В администрации президента это никак не обсуждалось», — произнес представитель Кремля.

До этого стало известно, что Совет Федерации обратился к российскому правительству с идеей создания общей для всей страны системы оплаты труда учителей.

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