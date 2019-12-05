Сотрудник ВЭБа проводил манипуляции с курсом рубля, выявил ЦБ

Центробанк выявил, что экс-сотрудник ВЭБа Николай Бычков и компания Fengda Trading проводили неоднократные манипуляции с курсом рубля на торгах на Московской бирже. Об этом сообщает сайт финансового регулятора.

Как стало известно, с апреля по июнь 2018 года Бычков на анонимных биржевых торгах совершил более 50 сделок с данной компанией.

Уточняется, что его действия в тот период позволили Fengda Trading иметь с этого прибыль.

«Указанное торговое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами», — говорится в сообщении ЦБ.

Таким образом, компания имела доход на сумму, который превысил 49 млн руб.

Отмечается, что после обнаружения нарушений в августе 2018 года Бычкова уволили.