В России разрешили онлайн-продажу ювелирных украшений

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому в России разрешается онлайн-продажа ювелирных украшений.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующий документ.

Отмечается, что такая торговля будет разрешена при условии обязательной сертификации драгоценных камней, а также наличия пробирного клейма на каждом изделии из драгоценного металла.

Таким образом, в действующих правилах продажи товаров дистанционным способом появился новый пункт, по которому на территории страны допускается такой вариант сбыта ювелирных изделий с учетом особенностей российского законодательства.