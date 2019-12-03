США пригрозили Франции пошлинами на товары в размере $2,4 млрд

США заявили о намерении ввести в отношении французских товаров пошлины в размере $2,4 млрд, передает ТАСС со ссылкой на заявление аппарата представителя США на торговых переговорах.

Отмечается, что таким образом Вашингтон намерен ответить на введение Францией цифрового налога в отношении американских компаний.

«Аппарат представителя США завершил первую фазу расследования в рамках 301 статьи закона о торговле 1974 года (предусматривает возможные санкции к «несправедливым торговым партнерам» - прим. ТАСС) и пришел к заключению, что цифровой налог Франции дискриминирует американские компании», — говорится в сообщении.

Кроме того, американская сторона решила начать расследование в отношении налогов на цифровые услуги Австрии, Италии и Турции.