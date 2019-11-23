Миссия МВФ завершила визит на Украину без соглашения

Глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) Рон ван Роден по итогам работы на Украине 14-22 ноября заявил, что для заключения договоренности о новой программе сотрудничества Staff Level Agreement потребуется продолжение дискуссий в последующие недели. Об этом сообщает «Интерфакс».

Несмотря на это, отмечается, что миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могут лечь в основу данной программы.

Уточняется, что среди обсуждаемых необходимых шагов — меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, а также реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

Кроме того, миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, достигнутому украинскими властями в последние несколько месяцев на пути реформ и соблюдении взвешенной экономической политики.

Ранее сообщалось, что Украина намерена завершить сотрудничество с МВФ в 2023 году, после чего страна собирается полностью перейти на самообеспечение.

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