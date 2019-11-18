АКРА повысило кредитный рейтинг Подмосковья

Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство повысило кредитный рейтинг МО до уровня AA+(RU), прогноз «Стабильный», и ее облигаций - до уровня AA+(RU).

Повышение рейтинга обусловлено темпами развития ее экономики, опережающими среднестрановые показатели, что транслируется в устойчивый рост доходов областного бюджета, позволяющий менять его структуру в пользу более гибких капитальных расходов, объяснило агентство.

Кредитный рейтинг поддерживается стабильными бюджетными показателями, средним уровнем долговой нагрузки и минимальными рисками рефинансирования при избыточном объеме собственной ликвидности.

За период с 2013 по 2018 год рост налоговых и неналоговых доходов (ННД) области составил 70%, что значительно превысило среднероссийский уровень, равный 57%. АКРА ожидает, что в 2019 и 2020 годах ежегодный рост ННД останется на уровне 10%.