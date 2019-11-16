В России снизился спрос на сигареты

Россияне стали меньше покупать сигареты, уровень продаж снизился на 5-7% с января по октябрь 2019 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на операторов фискальных данных.

По данным «Платформы ОФД», уровень продаж сигарет уменьшился на 5%, по информации «Такском» — на 7%.

При этом за аналогичный период в 4,5 раза выросли продажи стиков для систем нагревания табака.

Средняя стоимость пачки сигарет в 2019 году составила 115 рублей, стиков — 135 рублей.

Также активно повышается доля продаж электронных сигарет. Больше всего их скупают в Москве и городах-миллионниках.

Специалисты считают, что многие курильщики стали предпочитать электронные сигареты традиционным из-за влияния рекламы.

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