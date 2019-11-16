Билл Гейтс вновь стал самым богатым человеком Земли по версии Bloomberg
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс смог вернуть себе звание самого богатого человека планеты. Об этом сообщает Bloomberg.
Обойдя главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, Гейтс занял первую строчку впервые за два года.
По данным агентства, в настоящее время состояние Билла Гейтса оценивается в $110 млрд, а богатство Безоса в около $109.
Третьим в списке самых богатых людей Земли стал глава французской корпорации LVMH Бернар Арно, у которого около $103 млрд.
Предполагается, что Гейтс смог вернуть себе пьедестал после решения Минобороны США заключить 10-летний контакт с Microsoft на $10 млрд.
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