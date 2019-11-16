Билл Гейтс вновь стал самым богатым человеком Земли по версии Bloomberg

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс смог вернуть себе звание самого богатого человека планеты. Об этом сообщает Bloomberg.

Обойдя главу крупнейшего онлайн-ретейлера Amazon Джеффа Безоса, Гейтс занял первую строчку впервые за два года.

По данным агентства, в настоящее время состояние Билла Гейтса оценивается в $110 млрд, а богатство Безоса в около $109.

Третьим в списке самых богатых людей Земли стал глава французской корпорации LVMH Бернар Арно, у которого около $103 млрд.

Предполагается, что Гейтс смог вернуть себе пьедестал после решения Минобороны США заключить 10-летний контакт с Microsoft на $10 млрд.

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