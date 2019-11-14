Международные резервы России снизились на $1,8 млрд

В Центральном Банке России сообщили, что международные резервы страны снизились на $1,8 млрд за неделю, передает ТАСС.

Уточняется, что на 8 ноября 2019 года этот показатель составил $541,1 млрд, что на 0,3% ниже уровня неделей ранее.

Отмечается, что снижение резервов, по данным регулятора, произошло из-за отрицательной переоценки, отчасти скомпенсированной приобретением иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота.

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