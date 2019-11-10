Saudi Aramco объявила даты подписки на IPO для инвесторов

Саудовская нефтегазовая компания Saudi Aramco рассказала о датах подписки на первичное размещение акций (IPO). Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проспект эмиссии компании.

Отмечается, что были объявлены даты подписки для институциональных и индивидуальных инвесторов.

Уточняется, что подписка для первой категории инвесторов будет длиться с 17 ноября по 4 декабря, а для другой — с 17 по 28 ноября.

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