Володин: ЕС потерял около $100 млрд от санкций против России

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Европейский союз потерял около $100 млрд после введенных против России санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам спикера, из-за антироссийских санкций страдают в том числе двухсторонние отношения России и Словакии, которая входит в состав ЕС.

Он отметил, что принятые европейской стороной ограничения должны были повлиять на экономику России, однако получилось наоборот.

«В 2015–2016 годах наша экономика замедлила темпы роста, наступила стагнация, в 2017 году мы стали выходить из этой ситуации, и на протяжении двух лет экономика стала расти», — уточнил Володин.

Он также отметил, что за этот период Россия сменила ориентиры и сформировала для себя новые рынки.

«Если говорить о странах Евросоюза, от этих санкций они, пожалуй, страдают сами и страдают очень сильно — потери стран Евросоюза составляют порядка $100 млрд», — сказал Володин.

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