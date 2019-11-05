«Нафтогаз» выдвинул условия для снижения суммы иска против «Газпрома»

«Нафтогаза Украины» готов снизить до $11,8 сумму исковых требований против «Газпрома», связанных с изменением ставки транзита на российский газ. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление исполнительного директора украинского предприятия Юрия Витренко.

По словам бизнесмена, сумма иска может быть изменена в том случае, если транзит будет продолжен и доходы от него останутся на прежнем уровне. Кроме того, компания требует проценты от компенсации.

2 ноября в «Нафтогазе» заявили, что направили в Стокгольм встречный иск против «Газпрома» на сумму $12,3 млрд.

Витренко заявил, что «Газпром» напал на «Нафтогаз», обратившись 18 апреля 2018 в Стокгольмский арбитраж.

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