Альфа-банк расследует утечку данных клиентов
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Альфа-банк сообщил об утечке данных клиентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.
В банке отметили, что на данный момент известно о незаконном распространении данных 15 клиентов.
Был выявлен факт распространения клиентских данных в теневом интернете.
Как сообщили в пресс-службе утечка не подвергает опасности средства пострадавших, доступ к счетам информация не предоставляет.
В Альфа-банке проводят расследование, чтобы установить масштаб инцидента.