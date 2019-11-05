Альфа-банк расследует утечку данных клиентов

Альфа-банк сообщил об утечке данных клиентов. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

В банке отметили, что на данный момент известно о незаконном распространении данных 15 клиентов.

Был выявлен факт распространения клиентских данных в теневом интернете.

Как сообщили в пресс-службе утечка не подвергает опасности средства пострадавших, доступ к счетам информация не предоставляет.

В Альфа-банке проводят расследование, чтобы установить масштаб инцидента.