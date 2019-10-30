Путин призвал обнулить взаимные претензии «Газпрома» и Украины

<img src="//img.gazeta.ru/files3/325/12738325/upload-rsv2019v-0042-pic905-895x505-78050.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил, что «Газпрому» и Украине нужно обнулить взаимные претензии по газовому спору. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, вопрос лежит исключительно в сфере споров арбитражного характера.

В этой связи он назвал абсурдным решением Украины требовать у «Газпрома» $7 млрд, за то, что корпорация «занимает монопольное место на транзитном рынке».

«Хотя «Газпром» ничего не транзитирует, транзитируют украинские компании. Это просто абсурд! То же самое и в Стокгольме», — сказал Путин.

Он считает, что надо отказаться от этого абсурда, а также «обнулить все требования с обеих сторон».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины