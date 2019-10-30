Строительство «Северного потока — 2» в водах Дании одобрено

Копенгаген выдал разрешение на строительство «Северного потока - 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение энергетического агентства страны (DEA).

Как отмечается, разрешение выдается в соответствии с законом о континентальном шельфе и с обязательствами Датского королевства по конвенции ООН по морскому праву, которая должна обеспечить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды, а также при необходимости обозначить маршрут.

В сообщении говорится, что компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство системы газопровода на континентальном шельфе Дании.

До этого Новак рассказал о шансах на прокладку «Северного потока — 2» в водах Дании.