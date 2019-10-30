Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

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Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают «достойной» пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает «Коммерсантъ».

Как выяснилось, главным источником дохода по достижении пенсионного возраста 29% опрошенных россиян считают работу и подработку, а не пенсию. На личные сбережения надеются 14% опрошенных, а 3% планируют получать доход путем отчислений из негосударственных пенсионных фондов. Столько же граждан будут ждать помощи от своих детей.

Исследование показало, что на государственную пенсию рассчитывают только 22% респондентов.

Авторы опроса предположили, что доверие россиян к государственной пенсии как к основному источнику дохода снизилось из-за закона о повышении пенсионного возраста.

Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. граждан из 389 населенных пунктов России.

Уточняется, что «достойной» год назад жители России считали пенсию в 37,3 тыс. руб.

До этого стала известна концепция новой пенсионной системы.