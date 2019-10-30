Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей
Жители России в возрасте от 24 до 45 лет считают «достойной» пенсию в 40 тыс. руб. Такой результат показал опрос сервиса по поиску работы Superjob, сообщает «Коммерсантъ».
Как выяснилось, главным источником дохода по достижении пенсионного возраста 29% опрошенных россиян считают работу и подработку, а не пенсию. На личные сбережения надеются 14% опрошенных, а 3% планируют получать доход путем отчислений из негосударственных пенсионных фондов. Столько же граждан будут ждать помощи от своих детей.
Исследование показало, что на государственную пенсию рассчитывают только 22% респондентов.
Авторы опроса предположили, что доверие россиян к государственной пенсии как к основному источнику дохода снизилось из-за закона о повышении пенсионного возраста.
Всего в исследовании приняли участие 1,6 тыс. граждан из 389 населенных пунктов России.
Уточняется, что «достойной» год назад жители России считали пенсию в 37,3 тыс. руб.