В Минсельхозе заявили, что Россия сможет вновь обеспечить себя картофелем
В 2019 году Россия вновь сможет вновь достигнуть показателей продовольственной безопасности по картофелю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы российского Минсельхоза Джамбулата Хатуова.
По словам эксперта, в текущем году страна выполнила показатели по удельному весу.
Предполагается, что к концу году в общей сложности будет собрано более семи миллионов тонн картофеля. Такие данные превысят установленные госпрограммой показатели.
Хатуов подчеркнул, что в настоящее время Россия полностью обеспечивает себя зерном, рыбой, растительным маслом, мясом и мясопродуктами. Пороговых значений не удалось достигнуть по молоку.
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