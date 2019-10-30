В Минсельхозе заявили, что Россия сможет вновь обеспечить себя картофелем

В 2019 году Россия вновь сможет вновь достигнуть показателей продовольственной безопасности по картофелю. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы российского Минсельхоза Джамбулата Хатуова.

По словам эксперта, в текущем году страна выполнила показатели по удельному весу.

Предполагается, что к концу году в общей сложности будет собрано более семи миллионов тонн картофеля. Такие данные превысят установленные госпрограммой показатели.

Хатуов подчеркнул, что в настоящее время Россия полностью обеспечивает себя зерном, рыбой, растительным маслом, мясом и мясопродуктами. Пороговых значений не удалось достигнуть по молоку.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Россиянам грозит голод из-за экспорта продуктов, считают специалисты

— Несырьевой экспорт России сократился на 4,7%

— Не только зерно: Россия наращивает экспорт