Договоренность РФ и Украины по газу возможна при отсутствии претензий

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для достижения договоренностей между Москвой и Киевом по газу необходимо избавиться от всех судебных претензий. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, именно при отсутствии каких-либо недопониманий возможен поиск решения.

Песков также добавил, что свою позицию по данному вопросу Россия изложила в ходе трехсторонних консультаций по газовому вопросу, которые состоялись в Брюсселе.

Уточняется, что Российскую Федерацию на них представлял министр энергетики страны Александр Новак, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер.

До этого сообщалось, что Еврокомиссия разочарована итогами консультаций с Россией и Украиной по газу.