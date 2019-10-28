Медведев одобрил поручения по стимулированию экономического роста

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал ряд поручений, которые направлены на стимулирование экономического роста в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, темпы роста недостаточно высоки, однако в третьем квартале были зафиксированы некоторое улучшение в его динамике. Глава правительства России подчеркнул важность укрепления процессов с помощью принятия дополнительных мер.

Уточняется, что пакет решений был доработан в рамках совещания правительства 8 октября.

Премьер-министр отметил, что поручения направлены на повышение конкурентоспособности, эффективности работы с внутренними финансовыми резервами, и контрольно-надзорной деятельности.

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