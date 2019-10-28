Орешкин оценил высокоскоростной мегапроект РЖД за 2,3 трлн рублей

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, стоимость которой оценили в 2,3 трлн руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, проект является целесообразным. К его позитивным эффектам он отнес возможность разгрузить направление Санкт-Петербург — Москва для грузовых перевозок. Сейчас оно вплотную занято пассажирскими поездами, в том числе «Сапсанами», поэтому грузы вынуждены перевозить через Псков.

«Запуск ВСМ позволит разгрузить это направление за счет разноколейности», — сказал он.

Орешкин сказал, что проект поддержан. В данный момент просчитывается модель, а также решается вопрос источников финансирования.

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