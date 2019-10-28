Орешкин оценил высокоскоростной мегапроект РЖД за 2,3 трлн рублей

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Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного... Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Министр экономического развития России Максим Орешкин во время Петербургского международного...
Евгений Биятов/РИА «Новости»

Министр экономического развития Максим Орешкин заявил, что правительство найдет деньги на проект высокоскоростной железнодорожной магистрали Санкт-Петербург — Москва — Нижний Новгород, стоимость которой оценили в 2,3 трлн руб. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По его словам, проект является целесообразным. К его позитивным эффектам он отнес возможность разгрузить направление Санкт-Петербург — Москва для грузовых перевозок. Сейчас оно вплотную занято пассажирскими поездами, в том числе «Сапсанами», поэтому грузы вынуждены перевозить через Псков.

«Запуск ВСМ позволит разгрузить это направление за счет разноколейности», — сказал он.

Орешкин сказал, что проект поддержан. В данный момент просчитывается модель, а также решается вопрос источников финансирования.

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