СК показал кадры с места столкновения микроавтобуса с самолетом в Пулково

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СУ СК показал фотографии с места столкновения служебного автомобиля с частным самолетом в петербургском аэропорту Пулково.

На фото виден микроавтобус, который въехал в бок самолета.

Уточняется, что вмятина появилась на предкрылках правого крыла. Носовая часть автомобиля, включая лобовое стекло, как показывают кадры, осталось целой.

СК о пострадавших не сообщает.

Инцидент произошел в понедельник, 28 октября.

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