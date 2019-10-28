СК показал кадры с места столкновения микроавтобуса с самолетом в Пулково
СУ СК показал фотографии с места столкновения служебного автомобиля с частным самолетом в петербургском аэропорту Пулково.
На фото виден микроавтобус, который въехал в бок самолета.
Уточняется, что вмятина появилась на предкрылках правого крыла. Носовая часть автомобиля, включая лобовое стекло, как показывают кадры, осталось целой.
СК о пострадавших не сообщает.
Инцидент произошел в понедельник, 28 октября.
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