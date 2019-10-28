Медведев поручил создать игорную зону в Ялте
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Российский премьер Дмитрий Медведев поручил создать на Крымском полуострове игорную зону Золотой берег». Об этом говорится на сайте правовой информации.
Согласно документу, игровая зона расположится в Ялте. Ее общая площадь составит около 146,85 тыс. кв. м.
Распоряжение датировано 22 октября 2019 года.
В 2016 году глава Крыма анонсировал создание игорной зоны в республике. По его словам, практическая реализация проекта должна была начаться еще в 2017 году.
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