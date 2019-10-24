Костин приветствовал переход «Роснефти» с доллара на евро как основной валюты экспортных контрактов
Глава ВТБ Андрей Костин приветствовал решение руководства «Роснефти» перейти на евро в качестве основной валюты всех своих экспортных контрактов.
Ранее в четверг глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что НК завершила перевод всех взаиморасчетов на экспорт нефти из долларов в евро. «Мы не просто начали работу, мы уже ее завершили. Все наши экспортные контракты уже реализуются в евро», - сказал он.
Сечин также отметил, что китайский юань имеет больше всего шансов, чтобы стать мировой резервной валютой. «Я думаю, что больше всего шансов на использование в качестве резервной валюты будет у юаня из-за роста экономики Китая», - добавил Сечин.
В свою очередь, Костин уверен, что необходимо расширять использование недолларовых расчетов.
«Процессы дедолларизации уже активно идут, — пояснил глава ВТБ. — Переход контрагентов на работу в национальных валютах уже успешно осуществляется по отдельным направлениям внешнеэкономического сотрудничества».