Костин приветствовал переход «Роснефти» с доллара на евро как основной валюты экспортных контрактов

Глава ВТБ Андрей Костин приветствовал решение руководства «Роснефти» перейти на евро в качестве основной валюты всех своих экспортных контрактов.

Ранее в четверг глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что НК завершила перевод всех взаиморасчетов на экспорт нефти из долларов в евро. «Мы не просто начали работу, мы уже ее завершили. Все наши экспортные контракты уже реализуются в евро», - сказал он.

Сечин также отметил, что китайский юань имеет больше всего шансов, чтобы стать мировой резервной валютой. «Я думаю, что больше всего шансов на использование в качестве резервной валюты будет у юаня из-за роста экономики Китая», - добавил Сечин.

В свою очередь, Костин уверен, что необходимо расширять использование недолларовых расчетов.

«Процессы дедолларизации уже активно идут, — пояснил глава ВТБ. — Переход контрагентов на работу в национальных валютах уже успешно осуществляется по отдельным направлениям внешнеэкономического сотрудничества».