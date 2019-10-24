Госдума поддержала продление накопительной пенсии до 2022 года

На заседании Госдумы было решено одобрить законопроект о заморозке накопительной пенсии россиян до конца 2022 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Предположительно, на момент 2020 года этот период увеличат на полгода — с 252 до 258 месяцев.

Если инициатива будет принята, документ вступит в силу с 1 января 2020 года.

По мнению российского правительства, продление увеличит доходы бюджета Пенсионного фонда.

До этого Минфин создал для россиян «гарантированный пенсионный продукт».