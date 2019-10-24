Названа сумма 50 подписанных соглашений России и Африки

Советник российского президента Антон Кобяков рассказал, что Россия и Африка на данный момент подписали около 50 соглашений на общую сумму свыше 800 млрд рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, представители двух стран встретились на форуме в Сочи и провели более 35 мероприятий. Кроме того, в рамках мероприятия прошло около 1,5 тысяч встреч.

Кобяков отметил, что в настоящее время известно о общей сумме свыше 800 млрд рублей, однако она может быть больше.

«Общая сумма только тех, о которых нам известно... Но встречи продолжаются», — добавил Кобяков.

Саммит и экономический форум «Россия-Африка» пройдет в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств африканского континента.

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