Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум

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Индекс Мосбиржи превысил отметку 2850, тем самым обновив исторический максимум.

По данным торгов, индекс увеличился на 1,12% и достиг 2853,19 пункта.

Индекс РТС поднимается на 0,87%, до уровня 1404,43 пункта.

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