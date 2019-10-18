В России обдумывают введение минимальной цены на сахар

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) рекомендовала странам Евразийского экономического союза задуматься об установлении минимальной цены на сахар. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соответствующий протокол консультаций ЕЭК.

На такое предложение комиссию натолкнуло избыточное производство сахара, которое наблюдается в первую очередь в России.

Профицит сахара в России привел к резкому снижению цен на данный продукт. Согласно данным Минсельхоза, за год сахар в опте подешевел на 40% — с 36 рублей его стоимость упала до 21 рубля.

Отмечается, что производство сахара в России превышает его потребление уже третий год. Это приводит к сокращению посевных площадей и уменьшению производства.

В связи с этим рекомендуют определить индикативную цену на него. Эту цифру будет возможно использовать для определения мер господдержки в случае критического падения цен на сахар. По словам специалиста, для поддержания рентабельности производства сахара оптовая цена на этот продукт в России должна составлять как минимум 25–26 руб. за 1 кг.

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