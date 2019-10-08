В Росстандарте развеяли миф о существовании «крафтового пива» в России

Термина «крафтовое пиво» в России не существует, но то, что сейчас мы привыкли называть крафтовым пивом, вполне может называться пивным напитком. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Росстандарте.

В Росстандарте напомнили, что в переводе с английского «craft beer» означает «ремесленное пиво» и при производстве «крафтового пива» пивоварни не ограничены ГОСТом. Поэтому они могут использовать даже самые необычные ингредиенты и компоненты, в связи с чем, к такой продукции было бы логичнее применять понятие «крафтовый пивной напиток».

Кроме того, термин «пиво» не допускает наличия в составе напитка таких компонентов, как плодовое, растительное, овощное или иное сырье. При этом такое сырье присутствует в том, что мы привыкли называть крафтовым пивом.

Согласно ГОСТ 31711-2012 «Пиво. Общие технические условия» пивом может считаться только напиток, содержащий 80% солода, менее 20% несоложеного сырья и менее 2% сахаросодержащих продуктов. Такую же норму содержит технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) 047/2018. Производство «крафтового пива» в соответствии с ТР ЕАЭС 047/2018, не предусмотрено, однако, данный вид продукции потенциально может попадать в категорию «напитков, изготавливаемых на основе пива (пивные напитки)».

В ведомстве отметили, что при учете разных подходов к изготовлению этого напитка, на данный продукт не может быть разработан общий ГОСТ, так как продукция имеет разные технологии и разные рецептуры, а также разные ингредиенты и компоненты, разные вкусы и разные цвета.

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