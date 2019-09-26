Белоруссия прорабатывает варианты поставки альтернатив российской нефти

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск прорабатывает варианты поставки нефти с рынков, альтернативных российскому. Об этом сообщает рhttps://www.belta.by/president/view/belarus-prorabatyvaet-varianty-postavki-nefti-s-rynkov-alternativnyh-rossijskomu-363487-2019/.

Белорусский лидер отметил, что страна вынуждена искать альтернативные варианты поставок ввиду налогового маневра в нефтяной сфере России.

«Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы», — сказал Лукашенко.

Известно, что такую позицию президент озвучил в ходе встречи с представителями украинских СМИ.

Ранее сообщалось, что Белоруссия не собирается дружить с Западом против России.