«Пишут, что он отстоял хорошо»: российский тренер об игре Сафонова в 

Тренер Тарханов о Сафонове: эксперты пишут, что он играет хорошо
Thaier Al-Sudani/Reuters

Российский тренер Александр Тарханов поделился мнением об игре Матвея Сафонова в «ПСЖ», отметив, что его хвалят эксперты, передает Vprognoze.ru.

«Он ведь сказал, что почувствовал уверенность в себе после того, как Энрике поставил его на матч Лиги чемпионов. Журналисты, эксперты пишут, что он хорошо отстоял. Я в целом слежу за тем, как он выступает, смотрю какие-то топ-эпизоды», — сказал Тарханов.

Сафонов начал сезон после покупки парижанами у «Лилля» Люки Шевалье как запасной вратарь и не играл в первой части сезона, пока конкурент не получил травму. Сафонов отыграл четыре встречи подряд, причем оставался в воротах и после возвращения Шевалье в строй, но сам получил травму в победной серии послематчевых пенальти в Межконтинентальном кубке против бразильского «Фламенго», где он отразил четыре удара подряд. В итоге он пропустил полтора месяца из-за перелома руки, а восстановившись, вышел в стартовом составе в матче заключительного тура Лиги чемпионов против английского «Ньюкасла» (1:1).

Ранее экс-игрок сборной России рассказал, в каком случае Сафонову стоит покинуть «ПСЖ».
 
