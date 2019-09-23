Рубль повышается к доллару и евро
Рубль стал улучшать позиции по отношению к доллару и евро на открытии торгов в понедельник, 23 сентября. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 10.03 по мск., курс доллара снизился на 5 коп. и достиг 63,96 руб. В свою очередь, курс евро упал на 12 коп. до 70,44 руб.
Фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,9% до 64,86 доллара/баррель.
Ознакомиться с курсом российского рубля в режиме онлайн можно в разделе «Котировки».
Ранее сообщалось, что курс евро взлетел к рублю.