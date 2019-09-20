Банки задумались об оценке клиентов по кредитным историям родственников
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Российские банки задумались о возможности оценки клиентов по кредитным историям их родственников, пишет принадлежащее Григорю Березкину РБК.
Методику такой оценки пока тестирует ряд банков.
Оценка зависит от просрочек и объема задолженностей родственников заемщика. В банке могут учесть ее при составлении кредитного рейтинга клиента.
Ранее сообщалось, что заемщикам дадут возможность досудебного порядка возврата просроченной задолженности.