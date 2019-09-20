Банки задумались об оценке клиентов по кредитным историям родственников

Российские банки задумались о возможности оценки клиентов по кредитным историям их родственников, пишет принадлежащее Григорю Березкину РБК.

Методику такой оценки пока тестирует ряд банков.

Оценка зависит от просрочек и объема задолженностей родственников заемщика. В банке могут учесть ее при составлении кредитного рейтинга клиента.

Ранее сообщалось, что заемщикам дадут возможность досудебного порядка возврата просроченной задолженности.