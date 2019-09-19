Россия готова к продлению транзита газа через Украину

Министр энергетики Александр Новак заявил, что Россия готова бронировать мощности для транзита газа через Украину. Об этом сообщает ФАН.

Он уточнил, что в данном процессе могут принять участие как «Газпром», так и другие компании.

Данные выводы Новак озвучил после трехсторонних консультаций по газу, которые состоялись в Брюсселе. Их главной темой стало сохранение транзита через Украину.

Ранее на Украине оценили шансы договориться по газу с Россией.