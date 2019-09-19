Закон об увеличении акцизов на вино приняли в Госдуме

В госдуме России приняли закон об увеличении акцизов на вино и виноматериалы. Об этом сообщает ТАСС.

Закон, который вступит в силу с 1 января 2020 года, коснется спиртосодержащую продукцию, спирт этиловый, а также товары, чей граду превышает 9%. Так с 2020 года ставки акцизов увеличатся до 544 руб. за литр, в 2021 году составят 556 руб., в 2022 году еще на 33 рубля по сравнению с прошлым годом.

Уточняется, что ставки акцизов на тихие вина вырастут с 18 до 31 рубля за 1 литр, на игристые — с 36 до 40 рублей, а на винные газированные напитки в следующем году налог увеличится до 40 рублей за литр, в 2021 году — 41 рубль, в 2022 году — 43 рубля.

Кроме того, производителям алкогольных напитков представят право на получение налоговых вычетов, но только в случае надлежащего использования подакцизного сырья.

Ранее сообщалось, что в России ввели акцизы на вейпы и электронные сигареты.