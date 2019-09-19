Систему взыскания долгов с граждан изменят в России

Минюст разработал законопроект, который будет регулировать порядок взыскания долгов с россиян. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Согласно нововведению, у должника появится возможность погасить неуплату в досудебном порядке в течение 30 дней. Отмечается, что сейчас кредиторы могут обратиться в суд в любой день после просрочки долга.

Также предлагается расширить реестр Федеральной службы судебных приставов. Помимо коллекторов туда хотят внести банки, микрофинансовые организации, ломбарды, операторов связи, управляющие компании ЖКХ.

По мнению авторов законопроекта, это позволит сократить количество споров в суде и расширит гарантии прав граждан.

Нововведение должно быть подготовлено и внесено в правительство до конца этого года.

Ранее сообщалось, что россиянам разрешат выкупать долги у банков.