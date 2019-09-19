«Ъ»: Минюст предлагает сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан

Минюст предлагает сделать обязательным досудебный порядок взыскания долгов с граждан. Об этом пишет «Коммерсантъ».

В ведомстве разработали законопроект, согласно которому в реестр Федеральной службы судебных приставов (ФССП) должны будут включаться не только коллекторы, но и кредитные организации.

Отмечается, что по новым правилам кредитор сможет обратиться в суд, только если заемщик на протяжении 30 дней после уведомления о просрочке задолженности не погасил ее.

Ожидается, что законопроект позволит уменьшить количество споров в суде по вопросам задолженностей.

Ранее сообщалось, что Минюст хочет аннулировать в России более 20 тыс. правовых актов СССР и РСФСР.