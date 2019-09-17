Цена нефти Brent и Light стала ниже

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent и WTI (Light Sweet) снизилась после резкого роста накануне, сообщает ТАСС.

Так, Brent с поставкой в ноябре 2019 года опускается на 0,39%, до $68,75 за баррель. Нефть же WTI (Light Sweet), в свою очередь, дешевеет на 0,97%, до $62,07 за баррель. Данные получены в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне.

До этого котировки нефти становились выше на фоне двукратного падения добычи нефти в Саудовской Аравии, которая является крупнейшем мировом экспортере этого сырья.

В результате атаки дронами государства, Саудовская Аравия сократила добычу на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.

Ранее мировые цены на нефть выросли на 15%.